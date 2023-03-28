جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل مواجهات اليوم خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تستمر المنافسة في مباريات اليوم، وذلك على صعيد المنتخبات ضمن تصفيات بطولة يورو 2024، ومن أبرز اللقاءات هذا المساء مباراة إسبانيا ضد اسكتلندا إلى جانب مباراة أخرى تجمع منتخب كرواتيا مع نظيره منتخب تركيا، كما ستكون هناك مباريات أخرى في تصفيات أمم أفريقيا أبرزها لقاء مصر ضد مالاوي.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تصفيات أمم أوروبا – الجولة الثانية

إسكتلندا ضد إسبانيا – الموعد: 09:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: TVE La 1 HD

تركيا ضد كرواتيا – الموعد: 09:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: TRT 1 HD

ويلز ضد لاتفيا – الموعد: 09:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: S4C Digital

تصفيات أمم أفريقيا – الجولة الرابعة

مالاوي ضد مصر – الموعد: 04:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

ليبيا ضد تونس – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

بطولة قطر الدولية – المرحلة النهائية

الإمارات ضد كوريا الجنوبية – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass

قطر ضد كوريا الجنوبية – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass

الكويت ضد تايلاند – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass

العراق ضد عمان – الموعد: 11:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alkass

مباريات ودية منتخبات

الأرجنتين ضد كوراسو – الموعد: 1:30 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Sportdigital

السعودية ضد بوليفيا – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

المغرب ضد بيرو – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Arryadia HD

ألمانيا ضد بلجيكا – الموعد: 09:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Alfajr tv

الأردن ضد الفلبين – الموعد: 09:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Jordan Sport