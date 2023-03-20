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جدول مباريات تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 20 آذار / مارس 2023 - 07:59
(Photo by John MACDOUGALL / AFP)
(Photo by John MACDOUGALL / AFP)

جدول مباريات تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات. 

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تنطلق المنافسات في تصفيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) يوم الخميس 23 مارس 2023، ومن أبرز المواجهات المنتظرة ستكون بين إيطاليا وإنجلترا لحسام المجموعة الثالثة، أيضًا ستكون هناك مباراة منتظرة لعشاق البرتغال سينافس خلالها منتخب ليشتنشتاين لحساب المجموعة العاشرة. 

جدول مباريات تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024

  • تصفيات يورو 2024 – الجولة الأولى 

كازاخستان ضد سلوفينيا – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Sport TV 1 Portugal

إيطاليا ضد إنجلترا – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Rai 1

مقدونيا الشمالية ضد مالطة – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: MRT 1 Macedonia

البرتغال ضد ليشتنشتاين – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Sport TV 1 Portugal

سلوفاكيا ضد لوكسمبرج – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Sport TV 6 Portugal

الدنمارك ضد فنلندا – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Arena Sport 1 HD BIH

البوسنة والهرسك ضد أيسلندا – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: BHT 1


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