جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المنافسات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

يشتعل الحماس في مباريات اليوم، حيث تلعب الجولات المؤجلة في الدوري الإنجليزي والتي تخبئ لقاءات من العيار الثقيل، أبرزها لقاء تشيلسي ضد ليفربول، كما ستكون الإثارة حاضرة في الدوري السعودي للمحترفين من خلال مباراة النصر والعدالة، الاتحاد وضمك، والفيحاء ضد الهلال.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 7 و 8 المؤجلة

بورنموث ضد برايتون – الموعد: 09:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports XTRA 1

ليستر سيتي ضد أستون فيلا – الموعد: 09:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

تشيلسي ضد ليفربول – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري السعودي – الجولة 22

الاتحاد ضد ضمك – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 2

العدالة ضد النصر – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

الفيحاء ضد الهلال – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1

دوري يلو السعودي – الجولة 27

العربي ضد الأخدود – الموعد: 9:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

الجبلين ضد الأهلي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

جدة ضد الخلود – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

كأس ملك إسبانيا – نصف النهائي

أتلتيك بيلباو ضد أوساسونا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Sports HD 3

الدوري المصري الممتاز – الجولة 22

المصري البورسعيدي ضد الزمالك – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

كأس إيطاليا – نصف النهائي

يوفنتوس ضد إنتر ميلان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

كأس ألمانيا – ربع النهائي

بايرن ميونخ ضد فرايبورغ – الموعد: 09:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: دبي الرياضية 2