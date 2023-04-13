جدول مباريات اليوم الخميس 13 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف البطولات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تستمر الإثارة في مباريات اليوم، وذلك من خلال بطولة الدوري الأوروبي 2023 التي يلتقي فيها هذا المساء روما ضد فاينورد في ربع النهائي، إلى جانب مواجهة أخرى مثيرة جدًا تجمع مانشستر يونايتد ضد إشبيلية، ومواجهة نارية بين يوفنتوس وسبورتينج لشبونة.

جدول مباريات اليوم الخميس 13 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي – ربع النهائي

فاينورد ضد روما – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

باير ليفركوزن ضد سانت خيلويزي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

يوفنتوس ضد سبورتينج لشبونة – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر يونايتد ضد إشبيلية – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري الممتاز – الجولة 25

حرس الحدود ضد الزمالك – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1