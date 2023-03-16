جدول مباريات اليوم الخميس 16 مارس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات اليوم في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

تستمر الإثارة في مباريات اليوم، وخاصة في مرحلة إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي عندما يلتقي مانشستر يوناتيد مع ريال بيتيس، وآرسنال أمام لشبونة، بالإضافة إلى مباراة في دوري روشن السعودي تجمع بين الخليج والطائي في إطار منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري.

جدول مباريات اليوم الخميس 16 مارس 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي – إياب دور الـ16

مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس – الموعد: 8:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

فرايبورغ ضد يوفنتوس – الموعد: 8:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

فنربخشة ضد إشبيلية – الموعد: 8:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

آرسنال ضد سبورتنج لشبونة – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ريال سوسيداد ضد روما – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 21

الخليج ضد الطائي – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD