جدول مباريات اليوم الخميس 20 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف الدوريات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة في مباريات اليوم، وذلك من خلال مواجهات بطولة الدوري الأوروبي في إياب دور ربع النهائي، حيث أبرز اللقاءات هذا المساء إشبيلية ضد مانشستر يونايتد ورحلة البحث عن الحسم والتاهل للدور المقبل، إلى جانب مباريات أخرى بنفس القوة تقريبًا تجمع بين سبورتنج ويوفنتوس، وروما أمام فينورد وكلا اللقائين لم يحسما بعد.

جدول مباريات اليوم الخميس 20 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الأوروبي – إياب ربع النهائي

سبورتنج لشبونة ضد يوفنتوس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

إشبيلية ضد مانشستر يونايتد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

روما ضد فينورد – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي – إياب ربع النهائي

فيورنتينا ضد لخ بوزنان – الموعد: 7:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

وست هام يونايتد ضد جينت – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports XTRA 2