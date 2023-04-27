جدول مباريات اليوم الخميس 27 أبريل 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف الدوريات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

تشتعل المنافسة في مباريات اليوم، وخاصة في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يلتقي مانشستر يونايتد ضد توتنهام لحجز مكان أوروبيًا في الموسم القادم، وتلعب مباراة أخرى يسعى فيها نيوكاسل أيضًا لحصد النقاط أمام إيفرتون، على الجهة الأخرى يلتقي الاتحاد مع الشباب في قمة مباريات الجولة 24 من دوري روشن السعودي.

جدول مباريات اليوم الخميس 27 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 33

إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

ساوثهامبتون ضد بورنموث – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

توتنهام هوتسبر ضد مانشستر يونايتد – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 31

فالنسيا ضد بلد الوليد – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2

فياريال ضد إسبانيول – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

أتلتيك بيلباو ضد إشبيلية – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 24

العدالة ضد التعاون – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

الطائي ضد أبها – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 2 HD

الاتحاد ضد الشباب – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Sports 1 HD

كأس إيطاليا – إياب نصف النهائي

فيورنتينا ضد كريمونيسي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1