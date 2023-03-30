جدول مباريات اليوم الخميس 30 مارس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المنافسات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

تبدأ الإثارة بالعودة تدريجيًا من خلال مباريات اليوم، حيث تلعب عدة مواجهات في الدوري المصري الممتاز أبرزها لقاء سيراميكا كليوباترا أما المقاولون العرب، وإنبي ضد البنك الأهلي، وسموحة ضد الإسماعيلي، كما تعود المنافسة في الدوري العراقي الممتاز وتلعب عدة مباريات أبرزها النجف والقوة الجوية، والكهرباء ضد أربيل.

جدول مباريات اليوم الخميس 30 مارس 2023 والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز – الجولة 22

سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون العرب – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

إنبي ضد البنك الأهلي – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

سموحة ضد الإسماعيلي – الموعد: 10:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت

الدوري العراقي الممتاز – الجولة 20

النجف ضد القوة الجوية – الموعد: 09:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: العراقية الرياضية

الكهرباء ضد أربيل – الموعد: 09:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: العراقية الرياضية