جدول مباريات اليوم 28 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 في جميع الدوريات المهمة في أوروبا وعبر العالم ومواعيدها وقنوات البث والمعلقين.

وتبرز عدة لقاءات مهمة في دوري أبطال أوروبا الليلة أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما تقام قمة أخرى بين أي سي ميلان الإيطالي وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة: (جميع المباريات بتوقيت مكة المكرمة)

دوري أبطال أوروبا

7:45م أياكس أمستردام - هولندا x بيشكتاش - تركيا beIN Sports 3 HD Premium بتعليق عامر الخوذيري.

7:45م شاختار دونيتسك - أوكرانيا x انتر ميلان - إيطاليا beIN Sports 2 HD Premium بتعليق أحمد الطيب.

10:00م باريس سان جيرمان - فرنسا x مانشستر سيتي - إنجلترا beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

10:00م لايبتزيغ - ألمانيا x كلوب بروج - بلجيكا beIN Sports HD 2 English بتعليق نوفل باشي.

10:00م بوروسيا دورتموند - ألمانيا x سبورتينغ لشبونة - البرتغال beIN Sports HD Xtra 2 بتعليق جواد بدة.

10:00م ميلان - إيطاليا x أتلتيكو مدريد - إسبانيا beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق رؤوف خليف.

10:00م بورتو - البرتغال x ليفربول - إنجلترا beIN Sports 3 HD Premium بتعليق علي محمد علي.

10:00م ريال مدريد - إسبانيا x شيريف تيراسبول - مولدوفا beIN Sports 2 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.