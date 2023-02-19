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جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023 اليوم والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 19 شباط / فبراير 2023 - 07:38
(Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)
(Photo by Kazuhiro NOGI / AFP)

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023 اليوم والقنوات الناقلة نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات هذا المساء في دور الـ16. 

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يترقب العالم العربي مباريات اليوم، وتحديدًا مباريات دوري أبطال آسيا 2023 لمتابعة لقائين من العيار الثقيل في دور الـ16 من البطولة، حيث يلتقي الدحيل القطري مع نظيره الريان القطري على أرضية ملعب "استاد الثمامة".

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أيضًا يلتقي نادي الشباب السعودي أمام نادي ناساف كارشي الأوزبكي في إطار منافسات دور الـ16، ومن المقرر أن تلعب هذه المواجهة على أرضية ملعب "استاد الجنوب" في دولة قطر.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023 اليوم والقنوات الناقلة

الدحيل ضد الريان – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Abu Dhabi Sports Asia 1/ Alkass Five HD/ SSC1 HD/ beIN Sports AFC HD
الشباب ضد ناساف كارشي – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: Abu Dhabi Sports Asia 1/ Alkass Five HD/ SSC1 HD/ beIN Sports AFC HD


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