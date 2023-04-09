غوارديولا يتحدث عن الفرق بين إيرلينغ هالاند وليونيل ميسي

البوابة – أثنى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على سلوك نجم الفريق إيرلينغ هالاند في الوقت الذي كان يتحدث فيه حول ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وجاء هذا التعليق من غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز 4-1 على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، ليدخل في مقارنة بين مهاجمه النرويجي واثنين من أعظم لاعبي كرة القدم في العصر الحالي.

غوارديولا يقارن هالاند بكل من ميسي ورونالدو

أوضح المدرب الإسباني أن هالاند أنجز خلال موسم واحد فقط ما قام به كل من ميسي ورونالدو على مدى عقدين من الزمن، وهو ما يجعله يتوقع أن يكون صاحب الـ22 عامًا هو الأسطورة القادمة في عالم الساحرة المستديرة.

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وأضاف غوارديولا، أن هالاند يمتلك نفس العقلية التي يمتلكها ميسي، ولكن أكد في نفس الوقت أنه عليه أن يتجنب الإصابات في حال أراد أن يحقق نفس الإنجازات والأرقام التي حققها سواء النجم الأرجنتيني أو النجم البرتغالي.

وعن الفرق بين هالاند وميسي قال غوارديولا: "هالاند دائمًا سعيد ومبتسم، ميسي عندما كان يسجل هدفين ولا يتمكن من تسجيل الثالث كانت ملامح التعاسة والحزن لا تفارقه، إيرلينغ مختلف تمامًا، أنه في مزاج مدهش طوال الوقت".

وأضاف: "حتى عندما قال الجميع في بداية الموسم أن هالاند لا يمكنه التكيف، كان يصل إلى تدريبات الفريق وعلى وجه ابتسامة عريضة ويلقي التحية على الجميع، لذا هو يمتلك تأثيرًا واضحًا حتى خارج المباريات".