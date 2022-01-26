أسدل الستار ليلة الأربعاء على منافسات دور الـ 16 وظهرت معالم جدول مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 المقام حالياً في الكاميرون ليسفر عن مواجهات مرتقبة قادمة.

وكان منتخبا مصر وغينيا الاستوائية آخر طرفين بلغا الدور القادم بعد تخطيهما عقبتي منتخبي ساحل العاج ومالي على التوالي.

فيما يلي جدول مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 (اللقاءات بتوقيت مكة المكرمة):

السبت 29 يناير

19:00 غامبيا x الكاميرون - تقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

22:00 بوركينا فاسو x تونس - تقام على ملعب رومدي أدجيا.

الأحد 30 يناير

18:00 مصر x المغرب - تقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

22:00 السنغال x غينيا الاستوائية - تقام على ملعب أحمدو أهيدجو.