استفتاء: جماهير البرتغال ترفض رونالدو من جديد

كشف استطلاع جديد أجرته صحيفة "آبولا" البرتغالية أن نسبة هائلة من أنصار المنتخب البرتغالي لا يريدون رؤية الأيقونة كريستيانو رونالدو ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2022.

ويصطدم فريق المدرب فيرناندو سانتوس بـ "أسود الأطلسي" يوم السبت المقبل على أرضية ستاد الثمامة في واحدة من أبرز مواجهات الدور ربع النهائي.

وأجرت الصحيفة واسعة الانتشار استبياناً جديداً للوقوف على رغبة الجماهير البرتغالية في مشاركة الهداف البالغ من العمر 37 عاماً أساسياً أمام منتخب المغرب.

الجماهير لا تريد رونالدو في التشكيلة الأساسية

اختار 93.6 بالمئة من المشاركين في هذا الاستطلاع عدم تواجد "صاروخ ماديرا" منذ البداية مفضلين الاعتماد على غونسالو راموس بدلاً منه.

وسجل راموس (21 عاماً) ثلاثية (هاتريك) في مباراة البرتغال الماضية في دور الـ 16 والتي اكتسح فيها خصمه البرتغالي بنتيجة 6-1 يوم الثلاثاء المنصرم.

وانتشرت تقارير خلال الساعات الماضية تشير لتهديد رونالدو بالانسحاب من المنتخب بعد تراجع دوره مع الفريق عقب جلوسه على الدكة في المواجهة الأخيرة.

لكن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أصدر بياناً رسمياً في وقت لاحق نفى فيه صحة هذا الأمر.

وكان استفتاء آبولا الماضي قبل مباراة البرتغال وسويسرا قد شهد نتائج مشابهة، إذ فضل 70% من المشاركين فيه عدم الزج برونالدو منذ البداية.