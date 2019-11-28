جماهير فلامينغو توجه تحذيراً إلى ليفربول

أرسلت جماهير فلامينغو تحذيراً شديد اللهجمة لليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، أثناء احتفالهم بالجمع بين الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس، في تجمع كبير أقيم داخل ملعب ماراكانا.

وأطلقت الجماهير البرازيلية هتافات بعنوان: "ليفربول، انتظر سيأتي دورك حتماً"، في إشارة إلى قدرة فلامينغو على التتويج بكأس العالم للأندية الشهر القادم.

وكان جورجي جيزوس، مدرب فلامينغو، قد أطلق تصريحات قوية فور تتويجه بلقب كوبا ليبرتادوريس، أكد فيها أن فريقه يملك كل المقومات للوصول إلى النهائي، والفوز على ليفربول في مونديال الأندية.

يذكر أن فلامينغو سيواجه في نصف نهائي البطولة الفائز من مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي، بينما سيقابل ليفربول الفائز من المسار الآخر، مع إمكانية تواجه الثنائي معاً في النهائي إذا نجحا في تخطي بقية المنافسين.