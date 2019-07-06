جنوب إفريقيا تقصي مصر من كأس الأمم الإفريقية بهدف قاتل

حقق المنتخب الجنوب إفريقي فوزاً تاريخياً على نظيره المصري في اللقاء الذي جمعهما ضمن دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2019.

حصل منتخب بافانا بافانا على خطأ من مكان خطر قرب منطقة الجزاء في الدقيقة 20، لكن الحارس محمد الشناوي تصدى لها ببراعة وحولها لركلة ركنية.

بعدها بدقائق، أهدر محمود حسن (تريزيغيه) فرصة تسجيل بعد أن كان منفرداً تماماً بالحارس بعد تمريرة لمحمد صلاح.

وفي الدقيقة 35، كاد المنتخب الضيف أن يسجل هدفاً عن طريق ثيمبينكوسي لورش الذي سدد كرة خطيرة لكن الدفاع أخرجها لركلة ركنية.

في الدقيقة 36، هدد كاموهيلو موكوتغو مرمى مصر بتسديدة جديدة مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أهدر تريزيغيه كرة جديدة كان مكانها الشباك تلقاها من صلاح أيضاً وفضل تنفيذها من لمسة واحدة لكن الحارس أمسكها بسهولة.

وفي الدقيقة 63، أخطأ دفاع جنوب إفريقيا وأعاد الكرة بشكل سيء لحارس المرمى الذي أبعدها لركلة ركنية لكن تنفيذها كان سيئاً للغاية.

وانفرد لورش بالشناوي في الدقيقة 72 وسدد الكرة بشكل ضعيف في يده.

شهدت المباراة بعد ذلك محاولات لم تشكل أي خطورة على المرميين، وبدا كأن لاعبي الفريقين قد نال منهم الإرهاق بشكل مبكر.

في الدقيقة 86، جاء هدف الفوز عن طريق لورش من انفراد تام وكرة شهدت أخطاء دفاعية عديدة لتنتهي المواجهة بفوز مفاجىء لبافانا بافانا.

وبهذا الانتصار، سيلتقي منتخب جنوب إفريقيا بنظيره النيجيري في ربع النهائي، بعد تفوق الأخير على الكاميرون بثلاثة أهداف لاثنين في وقت سابق من يوم السبت.