جوائز قياسية تشعل بطولة أميركا المفتوحة للتنس

قبل عشرة أيام على انطلاقتها حققت النسخة الـ 142 من بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) آخر بطولات غراند سلام الأربع الكبرى رقماً قياسياً جديداً في تاريخها.

فقد كشف منظمو البطولة عن زيادة جديدة في إجمالي الجوائز المالية الخاصة بالبطولة بداية من هذه النسخة لتبلغ رقماً قياسياً جديداً بعد رفعها إلى 60 مليون دولار وهو ما يعد حافزاً جديداً للمشاركين على التألق والمنافسة بشكل أقوى إلى جانب سعيهم لترك بصمة في التاريخ.

و لم تطرأ الزيادة فقط على الجائزة التي سيحصل عليها الفائز أو الفائزة باللقب في منافسات الفردي وإنما طالت الزيادة أيضاً جميع المشاركين في مختلف الأدوار في هذه النسخة التي تقام من 29 أغسطس الحالي وحتى 11 سبتمبر المقبل.

كان الرقم القياسي السابق لقيمة الجوائز المالية للبطولة في نسخة 2021 وبلغ 57.5 مليون دولار، إلا أنه شهد زيادة بداية من نسخة العام الحالي ليبلغ 60.1 مليون دولار بزيادة 2.6 مليون دولار.

يذكر أن الزيادة في حجم جوائز البطولة أصبح شيئاً معتاداً خلال السنوات الأخيرة ليحصل جميع اللاعبين واللاعبات المشاركين في الدور الأول للبطولة على زيادة بلغت 85 في المائة عما كانت عليه في 2016 لتصل قيمة ما يحصل عليه أي لاعب أو لاعبة في الدور الأول للبطولة هذا العام إلى 80 ألف دولار.

و يرتفع المقابل المالي الذي يحصل عليه أي لاعب ولاعبة يخوض مباراة في الدور الثاني إلى 121 ألف دولار بزيادة 57 في المائة عما كان في 2016 أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن حجم الجوائز المالية التي ستوزع على المشاركين في الأدوار التمهيدية للبطولة، قبل فعاليات الأدوار الرئيسية، خلال النسخة المرتقبة سيبلغ 6.25 مليون دولار بزيادة 223 في المائة عما كان في 2016 حيث كان وقتها 1.94 مليون دولار فقط.

وأكد المنظمون أنهم توصلوا لهذه الأرقام الجديدة الخاصة بالجوائز المالية بعد التشاور مع مسؤولي رابطتي اللاعبين واللاعبات المحترفين.

ويحصل الفائز أو الفائزة باللقب في منافسات الفردي بالبطولة على 2.6 مليون دولار وهو ضعف مكافأة الفائز أو الفائزة بالمركز الثاني في المسابقة نفسها وتبلغ 1.3 مليون دولار.

وتقل المكافأة تدريجياً في الأدوار الأخرى لتبلغ لكل لاعب أو لاعبة يصل لنصف النهائي إلى 705 آلاف دولار ولدور الثمانية إلى 445 ألف دولار ولدور الستة عشر 278 ألف دولار وللدور الثالث الـ 32 188 ألف دولار.

وعلى مستوى منافسات الزوجي يحصل الثنائي الفائز باللقب على 688 ألف دولار ويحصل الثنائي صاحب المركز الثاني على 344 ألف دولار وتقل الجوائز تدريجياً في الأدوار الأخرى لتصل إلى 21.3 ألف دولار لكل ثنائي يخوض فعاليات الدور الأول للبطولة.

وينتظر أن تشهد البطولة في نسختها الجديدة منافسة قوية على اللقب في ظل ظهور أجيال جديدة من اللاعبين واللاعبات المتميزين وبعد هيمنة أسماء معينة على ساحة التنس في العقدين الماضيين.

الفائزان بلقبي بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي

ويحمل الروسي دانييل ميدفيديف لقب بطولة أميركا المفتوحة على مستوى فردي الرجال، فيما أحرزت البريطانية الشابة إيما رادوكانو لقب فردي السيدات في نسخة 2021.