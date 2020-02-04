جواو فيلكس موهبة "ذهبية" في المكان الخطأ

كان جواو فيلكس آخر الفائزين بجائزة "الفتى الذهبي"، وتوقع كثيرون بزوغ نجمه في الدوري الإسباني هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد بعد انضمامه في صفقة قياسية من بنفيكا (127 مليون يورو)، لكن النجم البرتغالي الصاعد خيب الآمال حتى الآن.

وبرر البعض سوء مستوى فيلكس (19 عاماً) مع أتلتيكو، بعدم امتلاكه الخبرة والشخصية القيادية ليصبح النجم الأول في الفريق المدريدي، وبعدم قدرته على تحمل عبء أكبر منه في الوقت الحالي.

لكن رافاييل فان دير فارت نجم هولندا وريال مدريد السابق، يرى أن جواو "بمثابة كنز مدفون في مكان لا يليق به"، معتبراً أن سبب عدم توهجه يعود لأسلوب المدرب دييغو سيميوني.

وقال الهولندي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء: "جواو لاعب عظيم، لكنه يلعب في الفريق الخطأ ومع المدرب الخطأ.

"عندما انتقل إلى أتلتيكو اعتقدت أن سيميوني سيغير طريقته وفلسفته وسيبدأ أخيراً في لعب كرة القدم، لكن هذا لم يحدث. يحتاج جواو إلى طريقة لعب مختلفة، يحتاج لامتلاك الكرة في أسلوب الاستحواذ حتى يتحكم في إيقاع اللعب، لكن الفريق مع سيميوني لا يمتلك الكرة".

وفي موسمه الأول في إسبانيا، اكتفى جواو بتسجيل 4 أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين فقط في 24 مباراة.