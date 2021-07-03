جواو فيليكس يخضع لعملية جراحية

أعلن أتلتيكو مدريد أمس أن نجمه جواو فيليكس خضع لجراحة في الكاحل بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده البرتغالي في بطولة يورو 2020.

ولم يكشف بيان أتلتيكو عن مدة غياب المهاجم الشاب، مشيراً إلى أن عودته إلى الملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه من الإصابة.

فيليكس عانى من الإصابة منذ نهاية العام الماضي

ويعاني اللاعب من إصابة في كاحل القدم اليمنى منذ ديسمبر الماضي تقريباً، ورفض إجراء عملية جراحية حتى يستمر في مساعدة الروخيبلانكوس في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وحصل أتلتيكو على لقب الليغا بعد صراع شرس مع ريال مدريد، وبفارق نقطة وحيدة في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

وانضم جواو فيليكس إلى معسكر البرتغال، رغم معاناته من الإصابة في الكاحل، وعقب الخروج من بطولة يورو 2020 أمام بلجيكا في دور الـ 16، قرر أن يجري العملية الجراحية قبل انطلاق الموسم الجديد.