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جواو كانسيلو يحلم بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف

تاريخ النشر: 14 آب / أغسطس 2023 - 01:38
جواو كانسيلو (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP)
جواو كانسيلو (Photo by Toshifumi KITAMURA / AFP)

يحلم الظهير الأيمن الدولي البرتغالي جواو كانسيلو بالرحيل عن مانشستر سيتي صوب برشلونة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطرح سيتي اللاعب للبيع هذا الصيف بعدما أعاره خلال النصف الثاني من الموسم الماضي لبايرن ميونخ.

وعبرت عدة أندية كبيرة من فرنسا وإيطاليا عن رغبتها في استقطاب ظهير يوفنتوس الأسبق.

لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن خيار كانسيلو الأول والوحيد يتمثل بارتداء قميص البارسا، وأنه لا يفكر بالاستماع لأي عروض أخرى.

ويعتزم صاحب الـ 29 عاماً إجبار سيتي على السماح له بالانتقال إلى العملاق الكتالوني على سبيل الإعارة، علماً بأن عقده الحالي مع السيتزنز يمتد حتى يونيو من عام 2027.

كلمات دالة:برشلونةجواو كانسيلومانشستر سيتي

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