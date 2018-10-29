جوكوفيتش: أسلوب اللعب تغير في التنس

نوفاك جوكوفيتش

أكد الصربي نوفاك جوكوفيتش، تغير أسلوب اللعب في رياضة كرة المضرب بشكل كبير مقارنة بالسابق، مشيراً إلى ضرورة تطوير المهارات الدفاعية للتواجد في القمة بصورة دائمة.

وفي هذا الشأن قال الصربي: “أعتقد أن (روجر) فيدرر و(رافاييل) نادال يمكنهما القول بأن التنس تغير بعض الشيء عن السابق، خاصة فيدرر الذي تواجد في القمة لسنوات عديدة أكثر مني ومن نادال.

“تواجد فيدرر في الجيل الذي اعتمد بشدة على الإرسال والشبكة من أمثال بيت سامبراس وبوريس بيكر وستيفان إدبيرغ وغوران إيفانيسيفتش، لكن بات التنس يعتمد الآن بشكل أكبر على اللعب من الخط الخلفي.

“علينا جميعا ضبط أسلوب لعبنا على الشكل الجديد، وتطوير مهارتنا الدفاعية، أرى أن نادال هو اللاعب الأكثر امتلاكاً لهذه المهارة، من المبهر مشاهدته يعيد كل الكرات على مختلف الأرضيات خاصة على الملاعب الترابية.

“علينا جميعاً تطوير أسلوب لعبنا، فكي تتواجد على قمة اللعبة عليك التمتع بقدر كبير من المهارات الدفاعية بشكل مساوٍ للمهارات الهجومية، وعليك أن تتمتع بكافة المهارات على كل أنواع الأرضيات المختلفة”.

واستكمل الصربي قائلاً: “بات اللاعبون يعيدون الكرات بصورة أفضل بكثير من ذي قبل، الأمر الذي يصعب من الصعود على الشبكة، لذلك من الهام التمتع بمهارات مختلفة للتواجد في القمة”.