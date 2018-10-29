جوكوفيتش رقم صعب في تاريخ بطولة باريس

نوفاك جوكوفيتش

تنطلق بطولة باريس، آخر مسابقات الأساتذة التسع في العام، اليوم الإثنين، وحتى الرابع من الشهر المقبل، على الملاعب الصلبة داخل الصالات.

وتشهد منافسات البطولة، 56 مباراة في الفردي و24 مباراة أخرى في الزوجي.

وتقدم البطولة التي انطلقت للمرة الأولى عام 1986، جوائز مالية قدرها 4.872.105 يورو. ويحصد الفائز، 1.000 نقطة في التصنيف العالمي، مقابل 600 نقطة للوصيف، و360 نقطة لمن يصل إلى نصف النهائي، و180 نقطة لمن يصل إلى ربع النهائي.

وبالنسبة لآخر 5 أبطال للمسابقة، توج نوفاك جوكوفيتش باللقب أعوام 2013 و2014 و2015، في الوقت الذي أحرز فيه أندي موراي اللقب عام 2016، فيما توج جاك سوك باللقب العام الماضي.

وفي منافسات الفردي، توج الأخوان براين باللقب عامي 2013 و2014، والتوج الثنائي دوديغ وميلو باللقب في عام 2015.

وأحرز الثنائي كونتينين وبييرز باللقب في عام 2016، فيما يحمل الثنائي كوبوت وميلو لقب العام الماضي.



ويعد جوكوفيتش أكثر من توج بلقب البطولة بواقع 4 مرات في منافسات الفردي، أما في الزوجي فيحمل الشقيقان براين الرقم القياسي بأربعة ألقاب أيضاً.

ويحمل الإسباني دافيد فيرير الرقم القياسي كأكبر لاعب توج باللقب، وذلك بعمر 30 عاماً و7 أشهر عام 2012.

أما أصغر لاعب توج باللقب، فهو الألماني بوريس بيكر بعمر 18 عاماً و11 شهراً عام 1986.

وسبق وأن توج لاعبان اثنان بلقب بطولة باريس وشنغهاي للأساتذة في نفس العام، وكان ذلك عبر جوكوفيتش عامي 2013 و2015 وموراي عام 2016.