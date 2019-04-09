جوكوفيتش يبتعد في الصدارة

نوفاك جوكوفيتش

استهل الصربي نوفاك جوكوفيتش أسبوعه العشرين في صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر أمس الاثنين، مطمئناً على مركزه مع الاستعداد لانطلاق دورات الملاعب الترابية.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرين الأولى مع تقدم المصنف أول عالمياً بفارق 2،500 نقطة على الإسباني رافاييل نادال، فيما يحتل الألماني أليكساندر زفيريف المركز الثالث متأخراً بفارق كبير عن الصربي.

ولن يدافع جوكوفيتش عن الكثير من النقاط في الدورتين المقبلتين للماسترز في مونتي كارلو (13-12 نيسان) ومدريد (3-21 أيار) حيث انتهى مشواره العام الماضي عند الدورين الثالث والثاني توالياً، بخلاف نادال الفائز في الإمارة، والذي وصل إلى الدور ربع النهائي في العاصمة الإسبانية.

تصنيف العشرة الآوائل:

1- الصربي نوفاك جوكوفيتش 11070 نقطة.

2- الإسباني رافاييل نادال 8725.

3- الألماني أليكساندر زفيريف 6040.

4- السويسري روجر فيدرر 5590.

5- النمساوي دومينيك تييم 4765.

6- الياباني كاي نيشيكوري 4200.

7- الجنوب إفريقي كيفين أندرسون 4115.

8- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3240.

9- الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو 3225.

10- الأميركي جون إيسنر 3085.