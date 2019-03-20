جوكوفيتش يبحث عن التعويض في دورة ميامي

نوفاك ديوكوفيتش يؤكد أنه بحاجة للعودة إلى اللعب واستعادة إيقاع المسابقات.

يتطلع الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً، إلى أن يثبت في ميامي، ثاني دورات الماسترز للألف نقطة، أن خروجه المبكر من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز لم يكن سوى حادث عابر.

وفي غياب الإسباني رافاييل نادال المصاب، يتوقع أن ينافس "نولي” السويسري المخضرم روجر فيدرر ومجموعة من الطامحين يتقدمهم النمساوي دومينيك تيم المتوج في إنديان ويلز.

ولم يخض جوكوفيتش، حامل لقب آخر 3 بطولات كبرى، سوى مباراتين في إنديان ويلز حيث أقصي بمجموعتين أمام الألماني فيليب كولشرايبر.

وفي بطولة الزوجي، بلغ نصف النهائي مع الإيطالي فابيو فونييني قبل مشاركته السبت في مباراة استعراضية مرتجلة مع الأسطورة الأميركية بيت سامبراس لتعويض الجماهير عن القمة المرتقبة بين فيدرر والمنسحب بسبب الإصابة نادال.

وقال الصربي الذي غاب عن الملاعب منذ تتويجه الأخير في ملبورن في يناير الماضي قبل أن يشارك في إنديان ويلز “أنا بحاجة للعب واستعادة إيقاع المسابقات”.

وفي ميامي، حيث ستودع البطولة ملاعب كي بيسكاين نحو إسمنت ملعب هارد روك، نجح الصربي في التتويج ست مرات آخرها في 2016.

في المقابل، يشعر فيدرر (37 عاماً) بالارتياح، بعد أن كان بعيدا بفارق نقطتين عن إحراز لقبه الـ101 في مسيرته الرائعة، قبل أن يخسر أمام ثيم في نهائي إنديان ويلز.

وقال اللاعب الأكثر تتويجاً في البطولات الأربع الكبرى (20) “كانت الأسابيع الأخيرة رائعة. تبدأ السنة بشكل جيد. خضت مباريات كثيرة جيدة وآمل في المتابعة على هذا النسق”. وتابع السويسري: “بما أني ألعب جيدا الآن، آمل في تقديم مستوى جيد هناك، وبشكل خاص أفضل من الموسم الماضي حيث ودعت باكرا”.

قبل سنة، فوجئ المصنف خامساً عالمياً في مباراته الأولى أمام الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس المصنف 175 عالمياً آنذاك.

ويستهل مشواره أمام الأسترالي ماثيو إيبدن المصنف الـ50 عالمياً، وقد يواجه مواطنه وصديقه ستانيسلاس فافرينكا الـ37 عالمياً.

بعمر الـ25 يريد تيم، المصنف الرابع عالمياً، تكرار إنجاز إنديان ويلز حيث أحرز لقبه الأول في بطولات الماسترز للألف نقطة. وأشار النمساوي إلى أنه “عندما نواجه روجر، رافا ونوفاك، تكون الأمور صعبة، لأننا نواجه اللاعبين وهالاتهم أيضا مع كل الألقاب التي أحرزوها”.