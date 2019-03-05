جوكوفيتش يستمر في القمة

نوفاك جوكوفيتش

لم يطرأ أي تعديل على المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف الذي يتصدره الصربي نوفاك جوكوفيتش، يليه الإسباني رافاييل نادال والألماني أليكساندر زفيريف، بينما تقدم السويسري روجر فيدرر (37 عاما) ثلاثة مراكز، مقابل تراجع بمركز واحد لكل من الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو (الخامس) والجنوب إفريقي كيفين أندرسون (السادس) والياباني كاي نيشيكوري (السابع).

وتقدم فيدرر إلى المركز الرابع في تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين، بعد فوزه بدورة دبي وإحرازه اللقب المئة في مسيرته الاحترافية، بينما أصبح الشاب ستيفانوس تسيتسيباس أول يوناني يدخل نادي العشرة الآوائل.

وأتى تقدم فيدرر بعد تتويجه بلقب دورة دبي للمرة الثامنة في مسيرته الاحترافية، ليصبح ثاني لاعب محترف يبلغ عتبة المئة لقب بعد الأميركي جيمي كونورز حامل الرقم القياسي لدى الرجال مع 109 ألقاب.

وفاز فيدرر في نهائي دبي على تسيتسيباس (20 عاماً) الذي بات عاشراً، وهو أفضل مركز للاعب من بلاده.

وكان تسيتسيباس قد أحرز في وقت سابق هذا العام لقب دورة مرسيليا الفرنسية، وهو الثاني له في مسيرته.

وحقق اليوناني الذي يبرز بين لاعبي الجيل الشاب، تقدماً لافتاً في التصنيف العالمي خلال الأشهر الماضية، وقد كان يحتل المركز 71 عالمياً في التصنيف الأول لشهر مارس 2018.

إضافة إلى ذلك، حقق الأسترالي نيك كيرغيوس تقدماً كبيراً في التصنيف الجديد، وبلغ المركز 33، إثر تتويجه بلقب دورة أكابولكو المكسيكية.

وحقق الأسترالي البالغ 23 عاماً، ثلاثة انتصارات في الدورة على لاعبين من العشرة الآوائل عالمياً، هم نادال في الدور الثاني، والأميركي جون إيسنر التاسع عالمياً في نصف النهائي، وزفيريف في المباراة النهائية.

وبات غايل مونفيس الأفضل تصنيفاً بين اللاعبين الفرنسيين، إذ تقدم إلى المركز التاسع عشر، الأفضل له منذ يوليو 2017، بينما تراجع مواطنه لوكاس بوي ثمانية مراكز إلى المرتبة 30.

وسمح اللقب الأول في مسيرة الأرجنتيني غيدو بيا في دورة ساو باولو البرازيلية، بتقدمه 14 مرتبة ليحتل المركز 34 عالمياً.