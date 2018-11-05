جوكوفيتش يقتنص صدارة التصنيف من نادال

نوفاك جوكوفيتش

عاد النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش إلى صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين للمرة الأولى منذ نوفمبر من عام 2016.

وهذه المرة الرابعة التي يصعد فيها "نولي" إلى صدارة الترتيب بعد أعوام 2011 و2012 و2014 و2016.

كان النجم الصربي قد عانى في الفترة الماضية من إصابة في المعصم، دفعته للتراجع كثيراً على سلم الترتيب، لكن تحقيقه للعديد من الألقاب مؤخراً جعله يقتنص الصدارة من الإسباني رافاييل نادال، ليصبح الفارق بينهما 565 نقطة.

على المستوى العربي، تقدم التونسي مالك الجزيري تسعة مراكز، ليصبح في المرتبة السادسة والأربعين عالمياً.

فيما يلي تصنيف الرجال:



1- الصربي نوفاك جوكوفيتش 8,045 نقطة.

2- الإسباني رافاييل نادال 7,480.

3- السويسري روجر فيدرير 6,020.

4- الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو 5,300.

5- الألماني أليكساندر زفيريف 5,085.

6- الجنوب إفريقي كيفين أندرسون 4,310.

7- الكرواتي مارين شيليتش 4,050.

8- النمساوي دومينيك تيم 3,895.

9- الياباني كاي نيشيكوري 3,390.

10- الأميركي جون إيسنر 3,155.