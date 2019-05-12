جولة حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

يُسدَل الستار اليوم الأحد على موسم ساخن في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث تقام 10 مواجهات في توقيت واحد، ستحسم اثنتان منها صراع الصدارة الملتهب بين مانشستر سيتي وليفربول.

وبسبب فارق النقطة لصالح السيتنزنز؛ ينبغي على الريدز الفوز في ملعب آنفيلد على ضيفه ولفرهامبتون، وانتظار تعادل أو خسارة سيتي الذي يرحل لمواجهة برايتون.

ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 95 نقطة؛ فيما يحتل ليفربول المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، في قمة تأرجحت كثيراً بينهما على مدار الموسم.

وفي حال حقق الفريقان الفوز، سيتوج مانشستر سيتي بطلاً؛ فيما سيكون ليفربول أول فريق يصل إلى 97 نقطة في الدوريات الكبرى، دون أن يحقق اللقب؛ علماً بأن الرقم القياسي الحالي مسجل باسم ريال مدريد الذي ظفر بـ 96 نقطة وأخفق في الفوز بالليغا.

وتعليقًا على مباراتيْ الأحد، قال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول: "ولفرهامبتون وبرايتون سيلعبان دوراً في حسم اللقب. ربما سنفوز على ولفرهامبتون وسيفوز مانشستر سيتي على برايتون، وعندئذ سيفوز سيتي باللقب؛ لكن هناك مباراة يجب أن نخوضها أولًا ثم نرى ماذا سيحدث.

"لدى ولفرهامبتون طموح كبير، لقد ظهروا بمستوى رائع منذ بداية الموسم، وقدموا كرة قدم جميلة. إنهم يقبعون في المركز السابع الآن، وهذا إنجاز مذهل بالنظر لقوة المنافسة في الدوري ولكونهم صاعدون حديثاً من الدرجة الأولى. تنتظرنا مباراة أمام فريق يتميز بالقوة الدفاعية وبالهجمات المرتدة النموذجية".

وعن منافسه على اللقب، تابع كلوب: "على الجانب الآخر؛ سيخوض برايتون آخر مباراة له على أرضه في الدوري بعد أن ضمن بقاءه، أعلم أنهم يستمتعون بكرة القدم، وأعتقد أنهم سيلعبون من أجل الفوز، ما أريد قوله هو أن الفريقين سيسعيان للفوز، ويجب علينا أن نكون في كامل تركيزنا".

ومن المؤكد أن جماهير ليفربول في ملعب آنفيلد ستتابع نتيجة مباراة سيتي لحظة بلحظة؛ لكن كلوب يرى أن رد فعل الجماهير في المدرجات لن تؤثر بأي شكل على أداء لاعبيه في الملعب؛ وفقاً لموقع ليفربول الرسمي.

في المقابل، أكد جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، صعوبة مباراة فريقه أمام برايتون؛ مشيرًا إلى أن لاعبيه استعدوا بشكل جيد، وسيحاولون تسجيل هدف مبكر على عكس مواجهة ليستر سيتي الأخيرة التي اضطر فيها الفريق للانتظار حتى الدقائق العشرين الأخيرة لتسجيل هدف الانتصار عن طريق فينسان كومباني.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "كان أسبوعاً مذهلاً، شاهدنا مباراتين رائعتين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأضف لذلك فوزنا المهم على ليستر سيتي.

"سيكون من الجيد أن نسجل في وقت أبكر أمام برايتون؛ لكني أعلم أن المهمة ستكون صعبة للغاية مثلما كانت الأمور في مباراة الكأس، سنحاول أن نضع تركيزنا على هذه المباراة فقط لنرى ما نستطيع القيام به من أجل هزيمتهم".