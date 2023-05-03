جوهرة برشلونة الدفاعية على رادار أستون فيلا في الميركاتو الصيفي

البوابة – كشفت العديد من التقارير في إنجلترا اليوم أن نادي أستون فيلا الإنجليزي يعتزم غزو سبوتيفاي كامب نو والتعاقد مع أحد نجوم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتصدر صخرة الدفاع في برشلونة أندرياس كريستينسن قائمة أستون فيلا الميركاتو القادم، حيث أن النادي الإنجليزي سيستعين بخدمات مديره الرياضي الجديد ماتيو أليماني الذي أعلن رحيله رسميًا عن النادي الكتالوني يوم أمس.

أستون فيلا مهتم بالتعاقد مع صخرة برشلونة الدفاعية

أعلن النادي الكتالوني رسميًا أن المدير الرياضي ماتيو أليماني سيرحل عن النادي بحلول 30 حزيران القادم، وبحسب التقارير فإن وجهة أليماني القادمة هي نادي أستون فيلا الإنجليزي، وهو ما سيجعل النادي يبدأ بالتخطيط والتحرك للتعاقد مع كريستينسن في الصيف.

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المدافع الدنماركي انضم في صفقة انتقال مجانية إلى برشلونة الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع تشيلسي، وقدم إضافة كبيرة في خط الدفاع تحت قيادة المايسترو تشافي هيرنانديز.

وخلال 27 مشاركة هذا الموسم في الدوري الإسباني، استطاع كريستينسن أن يسجل هدف وأن يصنع آخر، إلى جانب دوره الدفاعي المميز والذي جعله في وقت قصير يكتسب شعبية كبيرة من قبل عشاق البارسا.

يشار إلى كريستينسن ينتهي عقده مع نادي برشلونة في عام 2026، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار وصوله في صفقة مجانية للكامب نو، فإن هذا يعني أن أي عرض يتم تقديمه للاعب سيكون عبارة عن ربح صافي بالنسبة لخزينة النادي الإسباني.