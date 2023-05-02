ليفربول وأرسنال يدخلان سباق التعاقد مع نجم مطلوب في ريال مدريد

البوابة – يعتزم كلًا من نادي ليفربول ونادي أرسنال دخول سباق التعاقد مع مدافع ساوثهامبتون الشاب أرميل بيلا كوتشاب، والذي يعتبر من أبرز الأسماء على قائمة ريال مدريد الموسم القادم.

الريدز الذي يعاني هذا الموسم من النتائج السلبية قد يغيب لأول مرة عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم منذ عام 2016، وهو ما دفع المدرب الألماني يورغن كلوب للتخطيط منذ الآن لإعادة بناء الفريق وتدعيمه من خلال ضخ دماء جديدة في أنفيلد.

في حين أن أرسنال يسعى لدخول الميركاتو الصيفي لتقوية صفوفه، خاصة أنه سيكون لديه جدولًا مزدحمًا من المباريات مع ضمان التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

لماذا يهتم ليفربول وأرسنال وريال مدريد بالتعاقد مع أرميل بيلا كوتشاب؟

شارك أرميل بيلا كوتشاب صاحب الـ21 لأول مرة مع المنتخب الألماني كبديل خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه أمام منتخب إنجلترا 3-3 في ويمبلي سبتمبر الماضي.

اقرأ أيضًا: مقابل 70 مليون يورو..تشافي يضحي بمهاجم برشلونة لأجل ميسي

وبالحديث عن أدائه كمدافع، قال الصحفي دين جونز عنه لموقع "Give Me Sport": بيلا كوتشاب يتمتع بمستوى عالٍ من الأداء حتى في الأوقات الحرجة، وقد يكون من الصعب حاليًا توقع أي نادي سيقوم بأولى خطوت التعاقد معه".

وأضاف: "ليفربول قد يكون أحد الأندية التي تراقب اللاعب منذ البداية، كما أن أرسنال يتابعه الآن لا سيما وأنه يحتاج لتعاقد مميز في خط الدفاع، لذا أعتقد أن الأمر سيكون مثيرًا للاهتمام في قادم الأيام".

يشار إلى أن قيمة أرميل بيلا كوتشاب السوقية بحسب "ترانسفر ماركت" تصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني، وهذا يعني أنه خيار مناسب من ناحية السعر بالنسبة لكل من ليفربول وأرسنال.