جوهرة برشلونة يتحدى كومان

أكد تقرير أن ريكي بويج، لاعب وسط برشلونة، لن يستسلم لقرار مدربه رونالد كومان، الذي حثه على المغادرة، لعدم الحاجة إلى جهوده في طريقة لعبه.

وأبلغ المدير الهولندي، اللاعب بويج، بأنه خارج خططه هذا الموسم، وحثه على البحث عن نادٍ جديد قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن بويج واثق من فرص نجاحه في البارسا، وليس لديه أي نية للاستسلام في هذه المرحلة، حتى الحديث مع كومان لم يغير رأيه.

وأضافت: "إنه لا يزال يريد البقاء، ولديه عقد ومستعد لإثبات خطأ كومان بقرار الاستغناء عنه، وأن لديه العديد من الخيارات للعب أكثر مما يعتقده المدرب نفسه".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يواجه فيها ريكي بويج هذا التحدي، حيث سبق وأن فتح أمامه باتريك كلايفرت باب الخروج عندما لعب لبرشلونة B، قبل أسابيع من سوق الشتاء في الموسم الماضي.

وقال كلايفرت في نوفمبر 2019: "أفضل شيء بالنسبة لريكي هو أن يخرج على سبيل الإعارة"، ولكن ريكي تجاهل تصريحات كلويفرت، وواصل العمل حتى حجز مقعدًا مع الفريق الأول.

ورغم تبقي أسبوعين فقط على غلق باب الانتقالات الصيفية، إلا أن بويج يتمسك بالبقاء في برشلونة، على أمل تغيير وجهة نظر كومان.