جيرارد: صفقة نيمار أضافت مصداقية كبيرة للدوري السعودي

أشاد ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق بصفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار جونيور المرتقبة إلى الهلال مشدداً على أنها أضافت جودة ومصداقية إضافية لبطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ووافق مهاجم باريس سان جيرمان على ارتداء قميص "الزعيم" في صفقة ضخمة لمدة موسمين بلغت قيمتها نحو 90 مليون يورو.

ومع أن البرازيلي وصل إلى عامه الـ 31، إلا أن جيرارد واثق من قدرة اللاعب على إضافة الكثير للهلال ودوري روشن.

وقال جيرارد بعد المباراة التي فاز فيها الاتفاق على النصر 2-1 أمس الاثنين: "اسم نيمار يتحدث عن نفسه.

"قدم الكثير من المتعة في عالم كرة القدم مع برشلونة وباريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، لا أعتقد أنه يحظى بالمنزلة التي يستحقها بالنظر إلى ما حققه خلال آخر عقد من الزمن.

"لم أرغب بقدومه، لأنه لم يأت لفريقي، لكنه سيضيف الكثير من الجودة والمصداقية للمنافسات.

"نيمار من أشهر اللاعبين ووصوله يجعل مهمتي أكثر صعوبة."