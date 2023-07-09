جيرارد يسعى لإقناع زاها بالانضمام إلى الاتفاق السعودي

كشف موقع "ترايبل فوتبول" عن رغبة نادي الاتفاق السعودي بضم الجناح الإيفواري ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس السابق هذا الصيف.

وانتهى عقد اللاعب صاحب الـ 30 عاماً مع النادي اللندني مؤخراً ليصبح حراً في اختيار وجهته القادمة.

ووصلت الإيفواري عروض من نابولي ولاتسيو الإيطاليين، ناهيك عن تقديم بالاس عقداً جديداً للاعب سيتقاضى بموجبه 200 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

لكن الاتفاق بقيادة مديره الفني الجديد ستيفن جيرارد قدم للنجم الإيفواري حوالي 600 ألف جنيه أسبوعياً على أمل إقناعه بالموافقة على القدوم إلى المملكة العربية السعودية.

ومع أن زاها يفضل الانتقال لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أن قيمة العرض السعودي المقدم تغريه أيضاً.

وستكشف الأيام التالية عن قرار اللاعب والوجهة التالية في مسيرته.