حارس بايرن ميونخ يضغط للانتقال إلى إنتر ميلان

يضغط الحارس الدولي السويسري يان سومر على بايرن ميونخ من أجل السماح له بالانتقال إلى إنتر ميلان وفقاً لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية.

ويرغب النيراتزوري في حل معضلة حراسة المرمى التي يعيشها حالياً عقب بيع الكاميروني أندريه أونانا إلى مانشستر يونايتد ورحيل السلوفيني المخضرم سمير هانداندوفيتش هذا الصيف.

ولم يعد لدى وصيف بطل أوروبا بالتالي أي حامي عرين من الطراز الرفيع مما دفعه للتواصل مع النجم السويسري الذي تم الاتفاق معه على البنود الشخصية في وقتٍ سابق.

ورفضت إدارة بايرن في بادىء الأمر رحيل الحارس الذي جرى التعاقد معه في يناير الماضي مقابل 9 ملايين يورو لتعويض نجمه المصاب المخضرم مانويل نوير.

لكن موقف إدارة بايرن تغير بعض الشيء وبات بيعه وارداً شريطة التوصل لحل مناسب داخل النادي حول هوية من سيخلفه.

يذكر أن السويسري البالغ من العمر 34 عاماً شكر إدارة بايرن على الفترة التي قضاها معهم، لكنه شدد على رغبته بالرحيل.