حالة طوارئ جديدة في برشلونة بشأن تخفيض الرواتب

أبلغ برشلونة بشكل رسمي موظفيه ولاعبيه ببدء إجراءات جديدة لتعديل شروط العمل نتيجة الانخفاض الكبير في واردات النادي بظل وباء كورونا.

وسيتم تطبيق هذا الإجراء على جميع العاملين في النادي، ومن بينهم اللاعبون المحترفون، على أن تستثنى من هذا الإجراء فقط الفئات العمرية المنخفضة.

وسيمتد التخفيض الجديد للرواتب طوال الموسم الحالي 2020-2021، وبهذا التقليل في الرواتب سيضمن النادي الكتالوني توفير قرابة 80 مليون يورو.

ويعد هذا الإجراء حالة الطوارئ الثانية التي يمر بها النادي، فقد سبق للبارسا تطبيق تخفيض الرواتب، بنسب متفاوتة، إذ وافق وقتها لاعبو الفريق على تقليص رواتبهم بنسبة 72%.

ويمر برشلونة حالياً بأسوأ الفترات المالية في تاريخه، لا سيما بعد الكشف، يوم الاثنين، عن وصول الخسائر المادية في الموسم الماضي بسبب فيروس كورونا إلى قرابة 100 مليون يورو.

جراء هذا الإجراء الجديد سيفتح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، مواجهة جديدة مع لاعبي الفريق الأول بقيادة النجم ليونيل ميسي، في ظل سوء علاقته مع الرئيس، لا سيما أن المهاجم الأرجنتيني كان يرغب في الرحيل خلال موسم الانتقالات الفائت.

وسبق لميسي إرسال طلب إلى الإدارة يبلغها فيه بنيته المغادرة، وبعد عدة أيام من التوتر، قرر ميسي البقاء، تجنباً للتوجه إلى المحاكم ضد النادي الذي لعب له لمدة 20 عاماً.