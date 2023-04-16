حجز تذكرة مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 22-23

البوابة - نستعرض معكم فيما يلي طريقة حجز تذكرة مباراة الهلال والنصر التي سيشهدها ستاد الملك فهد الدولي لحساب الجولة الـ 25 من دوري روشن 2022-2023.

يدخل "الزعيم" هذا اللقاء وهو يحتل المركز الرابع على سلم الترتيب العام برصيد 46 نقطة من 24 مباراة، فيما يخوضها "العالمي" بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يقبع في المركز الثاني برصيد 53 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة.

وقد تلعب نتيجة مواجهة الهلال والنصر دوراً مهماً في تحديد هوية بطل الدوري هذا الموسم، علماً بأن اتحاد جدة المتصدر سيخوض مباراة صعبة بدوره أمام خصمه الشباب ثالث الترتيب برصيد 50 نقطة في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن

يلتقي عملاقا الكرة السعودية يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023، 27 رمضان 1444 في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

كيفية حجز تذكرة مباراة الهلال والنصر

يمكن حجز وشراء التذاكر لحضور هذه المباراة من خلال منصة goledn4tic المتخصصة من خلال الضغط على الرابط.

أو من خلال تطبيق Blu المتخصص بتقديم تجربة مميزة لأي مشجع رياضي ومحب للهلال.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر حسب الفئة: