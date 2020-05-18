حديث بين كييليني وإدارة يوفنتوس بشأن مبابي

تذكر جيورجيو كييليني نجم دفاع يوفنتوس أول مرة شاهد فيها كيليان مبابي، وكشف عن الحديث الذي دار بينه وبين فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للنادي.

وذكر الإيطالي في أحدث مقتطف لكتاب سيرته الذاتية “أنا، جيورجيو” عن إعجابه الكبير بمهاجم باريس سان جيرمان وبطل كأس العالم والذي يعتبر أفضل لاعب تحت 21 عاماً في كرة القدم حالياً.

كان مبابي حينها يلعب لموناكو، وصادف أن التقى مع يوفي حينها، وأكد المدافع أنه أحد الأسماء الواعدة والقادمة بقوة في عالم كرة القدم بالفعل.

كتب كييليني في كتابه: “من المقدر له أن يكون النجم بعد (ليونيل) ميسي و(كريستيانو) رونالدو والفائز القادم بجائزة الكرة الذهبية؟ إنه كيليان مبابي، إنه لاعب فريد من نوعه، رأيته لأول مرة على شاشة التلفزيون في مباراة مانشستر سيتي وموناكو بدوري أبطال أوروبا 2016-2017، أثار إعجابي سريعاً.

“بعد نهاية الشوط الأول من تلك المباراة ذهبت لفابيو باراتيتشي مدير يوفي الرياضي، وسألته: من أي كوكب أتى هذا اللاعب؟، رد فابيو: نعم، أعرفه، تابعناه لبعض الوقت وهو مهاجم لا يمكن إيقافه رغم أن عمره -آنذاك- 18 عاماً فقط”.

واصل المدافع الدولي الإيطالي: “واجهناه في دوري الأبطال هذا الموسم في نصف النهائي، إنه الآن يبلغ 21 عاماً وهو يملك كل مواصفات البطل العالمي فهو سريع ومهاري ولديه غريزة التهديف..لا يفتقر لأي شيء، إنه تحفة لا تقدر بثمن وأعتقد أنه مبابي أفضل من نيمار، فهو أفضل اتساقاً واستمرارية، المستقبل له”.

يذكر أن مبابي ارتبط باستمرار بالانتقال إلى ريال مدريد، كما كشفت تقارير أخرى عن سعي يوفنتوس لضمه.