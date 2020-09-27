حسام عوار يقترب من آرسنال

10 أيام وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا. أيام نارية منتظرة وتحديداً في إنجلترا والسبب رغبة آرسنال في التعاقد مع حسام عوار لاعب وسط ليون.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الموثوقة وصول آرسنال لاتفاق مع عوار على الشروط الشخصية من أجل الانضمام لكتيبة المدفعجية.

ووافق عوار بالفعل على الانضمام للغانرز، لكن الأخير لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع ليون بخصوص قيمة ضم الدولي الفرنسي، وفقاً لليكيب.

ولم يتقدم يوفنتوس ومانشستر سيتي وبرشلونة بأي خطوات لضم عوار، مما جعله يقول نعم لآرسنال، وفقاً للتقرير الفرنسي الموثوق.

وسبقت شبكة "تيلي فوت" جارتها ليكيب في الخروج بأخبار تؤكد اتفاق آرسنال مع عوار، وأشارت إلى تقدم النادي اللندني بعرض جديد لليون بقيمة 40 مليون يورو.

ويبدو ليون متمسكاً بالحصول على 60 مليون يورو نظير بيع عوار، لكن "المفاوضات لم تُغلق وما زالت مستمرة بين الطرفين"، وفقاً للتقارير.

رغبة آرسنال في ضم عوار تأتي بناءً على طلب ميكيل آرتيتا مدرب الغانرز الذي جعل لاعب الوسط الفرنسي "الهدف رقم 1 في سوق الانتقالات".

ويطارد آرسنال عوار وفي نفس الوقت يرغب في ضم توماس بارتي من أتلتيكو مدريد.

موقف بارتي مختلف عن موقف عوار، فالأول يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بقيمة 50 مليون يورو، على عكس عوار الذي يجب لآرسنال الوصول لاتفاق مع ناديه لضمه.

فهل ينجح آرسنال في ضم الثنائي عوار وبارتي أم واحد بينهما أو يفشل في تعزيز صفوفه قبل نهاية سوق الانتقالات؟ ما بين الـ 10 أيام المقبلة سنعرف كل الإجابات بكل تأكيد.