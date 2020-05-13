حسم انتقال ساني إلى بايرن ميونيخ خلال أيام

باتت صفقة انتقال ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، إلى بايرن ميونيخ، على مشارف الحسم، إما بإتمامها أو تأجيلها لموعد لاحق.

ووفقاً لوسائل إعلام، فإن الدولي الألماني ينتظر حسم مسألة انتقاله للنادي البافاري، خلال مايو الجاري.

وأشار إلى إمكانية حصول ساني على الضوء الأخضر من إدارة السيتزنز بإمكانية التفاوض مع مسؤولي بايرن، للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يمنح سيتي الفرصة لصاحب الـ 24 عاماً للعودة إلى البوندسليغا نهاية الموسم، لتجنب رحيله مجاناً فور نهاية عقده في صيف 2021.

ويسعى النادي الإنجليزي للحصول على مقابل مادي نظير رحيل نجم شالكه السابق، لإنعاش خزائنه بالمزيد من الأموال، من أجل ضبط ميزانيته، بعد أزمته الأخيرة التي أدت لحظره عامين من المسابقات الأوروبية، بعد خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وتعد صفقة ساني بمثابة أولوية داخل أروقة بايرن ميونيخ، الذي حاول ضم اللاعب الصيف الماضي، لكن تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

ومن الممكن أن ينجح بايرن في الحصول على خدمات ساني في صفقة تتراوح بين 40 إلى 60 مليون يورو، أي أقل بفارق 40 مليون يورو، عما كان سيدفعه الصيف الماضي.