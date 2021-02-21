حظوظ بنزيمة في المشاركة أمام أتالانتا تتضاءل

لم يستطع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، المشاركة في تدريبات فريقه مساء الأحد بسبب الإصابة لتصبح حظوظه في المشاركة أمام أتالانتا يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا ضئيلة.

وكان الدولي الفرنسي السابق قد غاب عن فوز فريقه على بلد الوليد بهدف نظيف في الدوري المحلي يوم السبت، ليعلن المدرب زين الدين زيدان عن إمكانية غيابه عن مواجهة أتالانتا.

وسيخضع صاحب الـ 34 عاماً لاختبار نهائي لمعرفة مدى الإصابة اليوم، ثم سيتقرر غداً الاثنين إذا ما كان سيشارك أم لا بناء على ما يشعر به وبقرار من جهاز ريال مدريد الطبي لريال مدريد.

أما بالنسبة للمصابين الآخرين إيدين هازارد وإيدير ميليتاو ورودريغو وألفارو أودريوزولا وفيديريكو فالفيردي، فقد عادوا جميعهم إلى التدرب على العشب لكن بمفردهم، أي أنهم خارج الحسابات أيضاً أمام أتالانتا.

ويبدو أن زيدان سيسافر إلى إيطاليا بـ 13 لاعباً فقط كما كان الحال في مباراة بلد الوليد، مع وجود مجموعة من لاعبي كاستيا في دكة البدلاء.