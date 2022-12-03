حكم مباراة هولندا والولايات المتحدة اليوم في كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن هوية حكم مباراة هولندا والولايات المتحدة الأميركية التي ستقام اليوم السبت على أرضية ستاد خليفة الدولي لحساب دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

تأهل فريق "الطواحين" إلى الدور الثاني بعد احتلال صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما بلغ الأميركيون هذا الدور بعدما أنهو منافسات المجموعة الثانية في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

من هو حكم مباراة هولندا والولايات المتحدة الأميركية اليوم في كأس العالم قطر 2022؟

سيتولى قيادة اللقاء الافتتاحي في دور الـ 16 الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، ويساعده مواطناه برونو بوشيليا وبرونو رافاييل بيرس.

أما الحكم الرابع فسيكون الأوروغوياني أندريس ماتونتي.

وسيشرف على تقنية الفيديو المساعد الأوروغوياني الآخر نيكولاس تاران بمساعدة الكولومبي نيكولاس غالو.