حكيمي: ريال مدريد سيحدد عودتي من عدمها

أكد أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند، على أن عودته الموسم القادم إلى ريال مدريد من عدمها في يد الإدارة، كما أشار إلى أنه سيعود على الفور بحال تم طلب ذلك منه.

ويقدم الدولي المغربي أداءً كبيراً آخر موسمين رفقة دورتموند مما قد يعني أن ريال مدريد سيسترده مجدداً بعد انتهاء إعارته التي تلفظ أنفاسها الأخيرة مع قدوم يونيو.

وقال حكيمي في حديث صحفي: "مدريد هو بيتي، استمتعت حقاً هناك وخضت العديد من المباريات، إذا كان النادي يريدني أن أعود فسأعود، وإذا لم يكن الأمر كذلك فسأضطر إلى كتابة قصتي في نادٍ رائع آخر".

وأضاف متحدثاً عن زين الدين زيدان: "هو المدرب الذي منحني الفرصة والثقة للعب كرة القدم على المستوى الاحترافي، أنا ممتن للثقة والمعاملة التي عاملني بها، سأكون دائماً ممتناً له".

وعن قرار وجوده في دورتموند "عندما توقفت عن التفكير أدركت أنه كان القرار الأفضل، هنا أواصل اللعب والنمو وهو ما أحتاج إليه حقاً في هذه المرحلة، كما قلت، أنا سعيد بوجودي هنا".

"الحقيقة أن هذا الموسم هو أفضل موسم لي، لست مدافعاً فقط، أحب أيضاً الجزء الهجومي، أعتبر نفسي بمثابة مدافع حديث يوازن بين الأمرين".

يذكر أن صاحب الـ 21 عاماً اشترك في 13 هدفاً هذا الموسم سواء بالتسجيل أو الصناعة، وبات ثاني أكثر المدافعين في الدوريات الخمس الكبرى اشتراكاً في الأهداف هذا الموسم بعد ترينت أليكساندر أرنولد، ظهير ليفربول الأيمن، الذي اشترك في 14 هدفاً.