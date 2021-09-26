حكيمي متفاجىء من ميسي

أبدى الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان فخره باللعب إلى جانب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وبدا ظهير بوروسيا دورتموند وريال مدريد وإنتر ميلان السابق متفاجئاً للغاية من "بساطة" النجم الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات.

وانتهت مسيرة "ليو" الممتدة لـ 21 عاماً مع برشلونة الشهر المنصرم ووقع على عقدٍ لمدة موسمين مع الباريسيين.

ماذا قال حكيمي عن ميسي ؟

وقال حكيمي عن زميله الجديد لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "بناء علاقة تقنية معه أمر سهل، أمرر له الكرة ثم أركض وسيمررها لي حيثما أكون.

"أنا متفاجىء من تصرفاته، إنه هادىء وبسيط للغاية."

يذكر أن باريس سان جيرمان تغلب أمس على مونبلييه بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم لحساب المرحلة الثامن من الدوري الفرنسي.