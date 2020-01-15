حكيمي مشتت ما بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

يجد النجم أشرف حكيمي صعوبة كبيرة في حسم مستقبله، فقد فتح الدولي المغربي المتوج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب شاب صاعد في إفريقيا الباب أمام كل الاحتمالات الممكنة نهاية الموسم، علماً بأنه متابع من قبل عدة أندية أوروبية كبيرة.

وفي تصريحات نقلها موقع “شبورت” الألماني، قال حكيمي “قلبي منقسم بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند.

“ما أستطيع قوله هو أني سعيد جداً لتواجدي مع بوروسيا دورتموند. وأشعر براحة شديدة”.

وواصل الدولي المغربي “في النهاية يجب أن أقارن بين إيجابيات اللعب في دورتموند وكذلك ما ينتظرني في ريال مدريد”.

يشار إلى أن حكيمي، يلعب في دورتموند معاراً من ريال مدريد، وتنتهي مدة الإعارة نهاية الموسم الحالي.

وأوضح موقع “شبورت” أن تصريحات النجم المغربي الأخيرة، تفتح باب البقاء في ألمانيا، إذ يرغب دورتموند في الإبقاء على حكيمي لأطول فترة ممكنة، خاصة وأنه بات من ركائزه الأساسية.

وكانت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، قد أفادت قبل أيام بأن النادي الألماني، تواصل مع إدارة نظيره الإسباني، من أجل تمديد إعارة حكيمي.

وأضافت أن دورتموند يعتزم بهذه الخطوة قطع الطريق على بايرن ميونيخ، المهتم بدوره بخدمات اللاعب الواعد.

وكانت تقارير إسبانية سابقة أكدت أن ريال مدريد ينوي استعادة حكيمي نهاية الموسم، حيث يريد مدرب الميرينغي زين الدين زيدان الاستفادة من مهارات المغربي الذي جذب الأنظار إليه بقوة في الفترة الأخيرة.