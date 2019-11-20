حكيمي هداف دورتموند يتساوى مع رونالدو

يقدم الظهير أشرف حكيمي مستويات مبهرة هذا الموسم رفقة بورسيا دورتموند، خاصة بعد أن طور قدراته الهجومية واعتاد على هز الشباك، لينجح في معادلة رقم لكريستيانو رونالدو.

وسجل الدولي المغربي المعار من ريال مدريد خلال فوز منتخب بلاده بثلاثة أهداف نظيفة على غريمه البوروندي في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ليوقع على هدفه السابع هذا الموسم، معادلاً رصيد رونالدو هداف يوفنتوس.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن حكيمي أمسى أفضل مدافع هداف في أوروبا بهذا الرقم الرائع، بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من الموسم.

وجاء الهدف الأخير بطريقة رائعة بعد أن اجتاز الظهير 50 متراً وتخطى حارس بوروندي، وعلقت الصحيفة المدريدية على التطور المستمر لنجم أسود الأطلسي قائلة: "حكيمي لا حدود له".

ويتفوق المغربي على مهاجمين بارزين في أوروبا في عدد الأهداف، وعلى رأسهم أنتوان غريزمان نجم برشلونة الذي سجل 4 أهداف فقط، وباولو ديبالا نجم يوفنتوس وزميليه في دورتموند، باكو آلكاسير وماركو رويس.

وجددت الصحيفة التأكيد أن حكيمي، الذي أتم من العمر 21 عاماً قبل أيام قليلة، سيعود لريال الصيف القادم بنسبة كبيرة، بعد أن أظهر نضجاً كبيراً خارج مدريد، وقدرة على اللعب في الجانبين الأيمن والأيسر بنفس البراعة.