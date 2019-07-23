حكيمي يقطع عطلته للحاق بدورتموند

عاد المغربي أشرف حكيمي إلى بوروسيا دورتموند أمس، بعد مشاركته مؤخراً مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقطع الدولي المغربي عطلته الصيفية في وقت مبكر، من أجل اللحاق بزملائه في كتيبة أسود فيستيفال.

وكشف النادي الألماني، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن عودة صاحب الـ 20 عاماً، تمهيداً للانخراط في التدريبات، استعداداً للموسم القادم.

وخضع حكيمي المعار من ريال مدريد للفحوصات والاختبارات الطبية كإجراء روتيني مع بداية فترة الإعداد.

ولم يكشف النادي عما إذا كان المغربي سيسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية، للانضمام لبقية الفريق ضمن الجولة التحضيرية للموسم القادم أم سينتظر عودتهم قبل مواجهة بايرن ميونيخ في الثالث من الشهر المقبل في كأس السوبر الألماني.

وبدأ دورتموند استعداداته مؤخراً للموسم الجديد، حيث خاض مباراتين وديتين أمام سياتل ساوندرز وليفربول، كما يستعد لمواجهة أودينيزي السبت القادم.

يذكر أن المنتخب المغربي ودع كأس أمم إفريقيا مبكراً، بعدما تعرض للإقصاء من دور الـ 16 على يد بنين بركلات الترجيح.