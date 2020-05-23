حكيمي يقود دورتموند للتغلب على فولفسبورغ

واصل بوروسيا دورتموند مطاردته للمتصدر بايرن ميونيخ بعدما حقق فوزاً مهماً على مستضيفه فولفسبورغ بهدفين دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب فولكسفاغن آرينا لحساب المرحلة الـ 27 من الدوري الألماني.

يدين الضيوف بهذا الانتصار للنجمين رافاييل غيريرو وأشرف حكيمي اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 32 و 78 على التوالي.

وأكمل صاحب الضيافة الدقائق الـ 10 الأخيرة من المباراة منقوصاً جراء طرد البديل فيليكس كلاوس.

بهذه النتيجة، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي يخوض لقاء ضمن المرحلة ذاتها أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت.

في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورغ عند 39 نقطة في المركز السادس.