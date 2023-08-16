حكيم زياش على أعتاب الانتقال إلى تركيا

وافق تشيلسي على بيع نجمه الدولي المغربي حكيم زياش إلى غالاتاساراي التركي وفقاً لصحيفة "إيفنينغ ستاندرد" البريطانية.

ووضعت إدارة البلوز الجناح البالغ من العمر 30 عاماً للبيع هذا الصيف، ولم تعين له رقماً مع الفريق الأول في إشارة واضحة لرغبتها في التخلص منه.

ورغم تألقه مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022، إلا أن اللاعب لم ينجح يوماً في تثبيت قدميه وفرض نفسه على المدربين الذين تعاقبوا على تشيلسي منذ وصوله عام 2020 قادماً من أياكس.

وبدا أن زياش في طريقه لارتداء قميص النصر السعودي، إلا أنه لم ينجح في تجاوز الفحص الطبي الروتيني في ذلك الوقت.

ويخطط غالاتاساراي لضم صاحب الـ 30 عاماً كبديل مباشر للإيطالي نيكولو زانيولو الذي اقترب بدوره من الانتقال إلى أستون فيلا.