حكيم زياش لن ينتقل إلى ميلان

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ميلان لن يتمكن من التعاقد مع صانع الألعاب الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي هذا الصيف.

وكان النادي اللومباردي يتطلع لضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً على سبيل الإعارة، لكن المدير الفني توماس توخيل طالب ببقاء اللاعب مع البلوز.

وسيعتمد الألماني على نجم أياكس أمستردام السابق هذا الموسم بشكل كبير وفقاً لتقارير إعلامية.

زياش يتألق مع أبطال أوروبا

وسجل المغربي هدفاً لتشيلسي خلال لقاء كأس السوبر الأوروبي أمام فياريال الأسبوع الماضي، إلا أنه غادر المباراة لاحقاً إثر تعرضه لإصابة في الكتف.

ويسعى ميلان لتعويض رحيل صانع ألعابه السابق هاكان تشالهانوغلو الذي رحل إلى الغريم إنتر ميلان بعد انتهاء عقده مطلع الصيف الجاري.