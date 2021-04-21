خاص: مبابي يبحث عن منزل في مدريد

بدأ النجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في البحث عن منزل جديد له في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال موقع "جول" أن النجم الفرنسي طلب من عدد من أقرب الأشخاص له البحث عن محل إقامة جديد في العاصمة الإسبانية.

ويقيم مبابي حالياً في العاصمة باريس، بالقرب من ملعب بارك دو برانس.

وغير معروف بعد إذا ما كان بحث مبابي عن منزل في إسبانيا يرتبط بإمكانية انتقاله لريال مدريد أم لا.

وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن الموسم الجاري قد يكون الأخير لمبابي مع باريس سان جيرمان وأخرى قد ذكرت أن القادم سيكون الأخير، حيث سيرحل بعد نهاية عقده مجاناً لريال مدريد.

وينتهي التعاقد الحالي للنجم الشاب مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم القادم 2021-2022 مما يعني أنه يستطيع التفاوض مع أي فريق دون العودة لباريس سان جيرمان في يناير.

وأكدت تقارير أن شراء مبابي الصيف المقبل وفي ظل الظروف الراهنة سيكون شبه مستحيل، فالصفقة لن تكون بأقل من 150 مليون يورو.

وفي الوقت نفسه وبعد الإعلان عن بطولة دوري السوبر الأوروبي تغيرت جميع الحسابات، وأصبح المستحيل ممكناً، وربما نشاهده يتحقق خلال أسابيع.

يذكر أن ريال مدريد كان يستهدف الحصول على خدمات مبابي منذ 2017 عندما كان لاعباً في موناكو.