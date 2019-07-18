خاميس أقرب لأتلتيكو مدريد من نابولي

يرى جيانلوكا دي مارزيو خبير الانتقالات الإيطالي أن خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد أقرب من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد مقارنة بنابولي.

ويرى دي مارزيو أن الروخيبلانكوس يمتلك الأفضلية بسبب تقدمه بعرضٍ لشراء الدولي الكولومبي بشكل مباشر، بينما يسعى البارتينوبي لتأمين الصفقة مبدئياً على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء.

كما يعد أتلتيكو مدريد الخيار الأكثر جاذبية نظراً للتعاقدات المهمة التي أبرمها النادي هذا الصيف وأبرزها استقطاب الشاب جواو فيليكس والظهير كيران تريبيير والمدافع ماريو هيرموسو.