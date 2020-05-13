خاميس رودريغيز يقترب من أتلتيكو مدريد

دخل أتلتيكو مدريد في مفاوضات مع جاره اللدود ريال مدريد، لضم لاعب الوسط خاميس رودريغيز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية، عن تقارير كولومبية، وصول أتلتيكو إلى مرحلة متقدمة للغاية في مفاوضاته مع النادي الملكي، وبات قوسين أو أدنى من حسم الصفقة لصالحه.

وأكدت التقارير أن الدولي الكولومبي اقترب من الروخيبلانكوس بنسبة 80%، وفقاً للصحفي خافيير هيرنانديز بونيه.

وأضافت، أن العديد من الأندية تلاحق خاميس، والعديد منها في الدوري الإنجليزي، لكنه أقرب للبقاء في العاصمة مدريد وتحديداً مع الجار أتلتيكو.

وينتهي عقد خاميس مع ريال في صيف 2021، ومع خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان، لن يمانع النادي بيعه نهاية الموسم لتجنب خسارته مجاناً.

يذكر أن نفس الصحفي الكولومبي كشف عن انتقال خاميس سابقاً إلى بايرن ميونيخ، وأن العملية تمت بنسبة 80%.

وشارك خاميس في 13 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، 8 منهم في التشكيل الأساسي، وسجل هدفاً وحيداً وصنع مثله.